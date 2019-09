Die Abkürzung NASA steht für National Aeronautics and Space Administration. Das heißt im Deutschen: Nationale Aeronautik- und Raumfahrtbehörde. Die NASA schickt Sonden und Raketen ins All, um den Weltraum zu erforschen. So können spezielle Messdaten gewonnen werden. Unter anderem untersuchen Wissenschaftler schon lange, ob ein Leben auf einem anderen Planeten möglich ist. Dafür wird beispielsweise untersucht, wie Pflanzen in einem schwerelosen Zustand wachsen.