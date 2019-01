Tierhandlungen dürfen nur noch Haustiere verkaufen, die aus Tierheimen kommen oder von Tierschutzorganisationen gerettet wurden, so lautet das Gesetz. Damit will der US-Bundesstaat Kalifornien Haustierfarmen stoppen. Dort werden massenhaft Hunde oder Katzen geboren, um mit ihrem Verkauf Geld zu verdienen. Den Tieren geht es aber oft nicht gut. Sie werden in zu vollen, dreckigen Käfigen gehalten, bekommen falsches Fressen und selten schaut ein Tierarzt nach ihnen.