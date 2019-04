Grenzübergang in El Paso

Quelle: dpa

Menschen, die in einem Land dauerhaft Schutz suchen, können Asyl beantragen. Das heißt, diese Menschen beantragen, in den USA bleiben zu dürfen. Darüber müssen dann US-amerikanische Gerichte entscheiden, und das kann dauern. So lange können die meisten vorerst in den USA bleiben.