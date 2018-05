In Deutschland gibt es strenge Waffengesetze: Sie regeln, dass nur wenige Menschen Waffen besitzen dürfen. Wer eine Waffe kauft, wird streng überprüft. In den USA ist das bisher nicht so: Grundsätzlich dürfen fast alle Menschen Pistolen, Gewehre oder andere Waffen besitzen und kaufen. Waffen gibt es sogar in manchen Supermärkten zu kaufen.