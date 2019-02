Teilweise gibt es an der Grenze zu Mexiko schon eine Grenzmauer.

Quelle: dpa

Donald Trump hatte den Menschen im Wahlkampf versprochen, dass er eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen lassen wird. Dieses Versprechen will er unbedingt einlösen. Mit dem Bau der Mauer oder eines großen Stahlzauns will Trump verhindern, dass Menschen aus dem Nachbarland Mexiko und auch aus anderen Ländern in Mittelamerika und Südamerika unerlaubt in die USA kommen.



Fast fünf Milliarden Dollar will Trump dafür ausgeben. Das hat der US-Präsident in seinem Haushaltsplan festgelegt. In dem steht ganz genau, wofür und wieviel Geld die Regierung in den USA ausgeben will.