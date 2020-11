Etwa 35.000 US-amerikanische Soldatinnen und Soldaten leben auf der Air Base in Ramstein. Aber warum sind so viele von ihnen überhaupt in Deutschland stationiert? logo! schaut dazu für euch zurück in die Geschichte und erklärt es euch.

