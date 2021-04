Joe Biden seit 100 Tagen neuer US-Präsident

Biden hat im Wahlkampf und auch in den ersten Tagen als Präsident immer wieder gesagt, dass er die Streitereien beenden will. Er möchte versöhnen. Also dafür sorgen, dass sich die Menschen in den USA wieder mögen und miteinander reden, auch wenn sie anderer Meinung sind. Er selbst wählt deswegen auch oft sanfte Worte und wirkt nicht aggressiv. Es ist eine riesige Aufgabe, die Spaltung zu beenden. Nach 100 Tagen sieht man, dass er das vorhat. Expert*innen sagen, dass es Zeit und Geduld braucht. Wie erfolgreich er am Ende damit ist, wird man also erst in ein paar Jahren sehen.