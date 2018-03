Anfang März hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, dass er Strafzölle auf Aluminium und Stahl verhängen will. Am Donnerstag unterzeichnete er dann entsprechende Anordnungen. Was das bedeutet, lässt sich an einem Beispiel erklären: Kauft etwa eine US-amerikanische Firma im Ausland - zum Beispiel in China oder Brasilien - Stahl oder Aluminium, dann müsste die Firma in Zukunft Strafzölle, also Extra-Gebühren an die Staatskasse der USA zahlen. Diese Strafzölle sind quasi so etwas wie eine Strafgebühr dafür, dass die Firma Stahl und Aluminium im Ausland gekauft hat und nicht im eigenen Land. Ausgenommen von der neuen Regelung hat Trump die Nachbarländer Kanada und Mexiko.