Kim Jong Un hat schon mehrfach damit gedroht, andere Länder anzugreifen. Quelle: Reuters

Der US-Präsident begründete seine Entscheidung in dem Brief damit, dass sich Nordkorea in letzter Zeit sehr feindselig gegenüber den USA gezeigt habe. In dem Streit geht es vor allem um gefährliche Waffen, die Nordkorea wahrscheinlich besitzt. Mit diesen Atomwaffen ist Nordkorea in der Lage, andere Länder und auch die USA zu bedrohen.



In der letzten Zeit haben Kim Jong Un und seine Regierung aber auch gesagt, dass sie sich vorstellen können, das Atomprogramm zu beenden. Viele hoffen deshalb, dass die Gespräche zwischen den USA und Nordkorea stattfinden und es möglicherweise bald eine friedliche Lösung für den Konflikt gibt.