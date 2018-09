Der UN-Menschenrechtsrat ist eine internationale Organisation, in der Vertreter aus 47 Ländern der Welt sitzen. Die Mitglieder dieser Organisation kontrollieren, ob die Menschenrechte in vielen Ländern der Welt eingehalten werden. Wenn die Mitglieder vermuten, dass die Menschenrechte in einem Land nicht richtig eingehalten werden, versuchen sie, das gemeinsam zu ändern.