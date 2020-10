Kamala Harris von den Demokraten

Quelle: REUTERS

Wenn es bei uns in Deutschland Nacht ist, ist es in der Stadt Salt Lake City in den USA Abend. Und da debattierten diese beiden in einem Fernsehduell miteinander: Kamala Harris von der Partei der Demokraten und Mike Pence von den Republikanern. Beide wollen bei den Wahlen am 3. November Vize-Präsidentin beziehungsweise Vize-Präsident der USA werden, also Stellvertreterin beziehungsweise Stellvertreter des Präsidenten.