So geschehen in der vergangenen Nacht in den USA: Dort haben sich US-Präsident Donald Trump (von der Partei der Republianer) und sein Herausforderer Joe Biden (von den Demokraten) zu einer Diskussion im Fernsehen getroffen. Anfang November wird in den USA nämlich der Präsident gewählt. Im so genannten TV-Duell sollten die beiden Kandidaten zeigen, was sie so drauf haben.