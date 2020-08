Weil in den USA bald wieder Wahlen stattfinden, ist es Donald Trump jetzt besonders wichtig als Präsident gut dazustehen. Manche meinen deshalb, dass er jetzt besonders stark wirken will und deshalb jetzt besonders laut gegen China schimpft.

Und da kommt TikTok wieder ins Spiel. Weil das Unternehmen Chinesen gehört, meinen viele, will Donald Trump die App ausgerechnet jetzt verbieten lassen.

TikTok sagt übrigens immer wieder, dass die Daten nicht nach China gehen. Das Unternehmen gibt an, alles würde in den USA und im Land Singapur gespeichert. Aber da sind sich viele Experten nicht sicher, ob das so stimmt. Außerdem ist auch nicht ganz klar, was mit den vielen Daten der Nutzer sonst noch gemacht wird. Außerdem soll TikTok einige Zeit lang viele kritische Beiträge von Nutzern gelöscht haben.