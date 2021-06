Venedig: Die Kreuzfahrtschiffe sind zurück

In den vergangenen Monaten war es ziemlich still an Venedigs Häfen. So langsam entspannt sich die Corona-Situation und die ersten Kreuzfahrtschiffe sind wieder unterwegs. Am Wochenende hat das erste Kreuzfahrtschiff seit 17 Monaten in Venedig angelegt. Davon waren viele Venezianerinnen und Venezianer gar nicht begeistert und haben demonstriert.