"Stiiille Nacht ... !" - Ruhe jetzt, hier hat Weihnachten noch ein paar Monate Zeit! Aber "Feliz navidad!" könnt ihr schonmal proben - und ab Oktober in Venezuela singen. Da soll die Weihnachtszeit dieses Jahr einfach etwas früher beginnen. Das hat Präsident Nicolás Maduro beschlossen und will das per Dekret durchsetzen. Allerdings nicht, weil er so gerne Lebkuchen isst - in Wahrheit ist das ein abgefahrener Trick!