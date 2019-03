In Venezuela streiten diese beiden Politiker seit Wochen um die Macht: Nicolás Maduro und Juan Guaidó. Maduro wurde 2018 zum Präsidenten Venezuelas gewählt. Guaidó und seine Anhänger erkennen ihn aber nicht als Präsidenten an. Sie sind der Meinung, dass bei der Wahl nicht alles fair abgelaufen ist. Deshalb will Guaidó jetzt selbst die Macht in dem Land übernehmen.