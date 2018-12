In Deutschland rauchen etwa 20 Millionen Erwachsene. Aber nicht nur Erwachsene, auch manche Kinder und Jugendliche rauchen zum Beispiel heimlich nach der Schule. Rauchen ist extrem ungesund. Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 120.000 Menschen an den Folgen von Zigarettenrauch. Obwohl Rauchen extrem ungesund ist, gibt es in Deutschland noch immer Werbung für Zigaretten. Ihr habt bestimmt schon einmal Plakate an Bushaltestellen oder Bahnstationen gesehen.