Ihr vermisst auch euren Sportverein und wollt bei der Aktion mitmachen? So klappt's: Wenn ihr bei dieser Aktion mitmachen wollt, müsst ihr einfach ein Foto von euch schießen – zum Beispiel in eurem Trikot. Dazu könnt ihr noch schreiben, wieso euch der Sport fehlt oder was Sport für euch ganz persönlich bedeutet. Was wünscht ihr euch für euren Sport? Dann einfach mit dem Hashtag #StimmeDesSportsStärken auf Instagram posten und fertig.