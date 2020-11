In der Region Jakutien in Russland war es in den vergangenen Tagen richtig kalt - minus 45 Grad stand zeitweise auf den Thermometern. Sogar das Wasser in den Leitungen ist dort eingefroren. Wir zeigen euch, wie die Menschen dort mit der Kälte umgehen.

