In Russlands neuer Verfassung steht ausdrücklich, dass nur Männer und Frauen miteinander eine Ehe eingehen können. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind verboten. Wenn zwei Männer, oder zwei Frauen im Ausland geheiratet haben, können sie ihre Ehe in Russland nicht anerkennen lassen. Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transsexuelle Menschen in Russland fürchten, dass sich ihre Situation mit der neuen Verfassung weiter verschlechtern wird.