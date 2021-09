Einige Umweltschützerinnen und Umweltschützer sagen, dass die Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen nur erreicht werden können, wenn alle Bundesländer mitmachen. Und die tun ihrer Meinung nach zu wenig für den Umweltschutz. Zum Beispiel, weil einige Bundesländer gar kein eigenes Klimaschutzgesetz haben. Einige Bundesländer haben zwar Klimaschutzgesetze, die gehen aber nicht weit genug weil sie sich nicht genug an die Ziele des Pariser Klimaabkommens halten, sagen die Umweltschützer. Deshalb wollen sie mit ihrer Beschwerde vor dem Gericht erreichen, dass jedes Bundesland ein ausreichendes Umweltschutzgesetz hat. So sollen Politikerinnen und Politiker jedes Bundeslandes gezwungen sein, sich an die Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen zu halten - damit der Klimawandel bekämpft und die Umwelt geschützt werden kann.