Die Bewegung, die sich „Querdenken“ nennt, wurde im Frühjahr 2020 in Stuttgart von Leuten gegründet, die die Regeln und Maßnahmen kritisieren, mit denen die Regierung das Coronavirus bekämpfen will. „Querdenken“ bedeutet, eine Sache von verschiedenen Seiten betrachten und genau darüber nachdenken, was eigentlich stimmt – im ursprünglichen Sinn des Wortes also etwas Gutes. Ein Querdenker ist oft jemand, der bestehende Regeln kritisch sieht und hinterfragt.

Genau das wollen die Mitglieder der gleichnamigen Gruppe damit ausdrücken: Sie kritisieren und hinterfragen die Regeln der Regierung. Dazu rufen sie seit einigen Monaten regelmäßig in vielen Städten Deutschlands zu Demonstrationen auf, bei denen oft Zehntausende mitlaufen. Das ist auch nicht verboten, denn in Deutschland gilt die Meinungsfreiheit. Immer häufiger hört man von Mitgliedern der Gruppe aber seltsame und teils gefährliche Aussagen: Das Coronavirus gebe es gar nicht, Masken seien gesundheitsschädlich, Politiker und Medien würden unter einer Decke stecken. Auch das zu sagen ist nicht verboten, obwohl es nicht stimmt. Solche Aussagen nennt man auch Verschwörungstheorien.