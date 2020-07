Der Verfassungsschutz soll - wie der Name schon sagt - die Verfassung schützen. Die Verfassung enthält die wichtigsten Grundregeln, die in Deutschland gelten.



Der Verfassungsschutz sammelt zum Beispiel Informationen über Gruppen oder einzelne Leute, die dem Land gefährlich werden können. Zum Beispiel, weil sie gegen die Grundregeln sind, die in Deutschland gelten - oder weil sie diese sogar abschaffen wollen.



Der Verfassungsschutz beobachtet zum Beispiel auch extreme Parteien, die diese Grundregeln ablehnen. Manchmal schleust er auch heimlich Leute in solche Gruppen ein. Die sollen dem Verfassungsschutz dann Informationen über diese Gruppe geben und zum Beispiel auch verraten, falls gewalttätige Aktionen geplant werden.