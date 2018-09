Die Türkei hatte sich bereits zum vierten Mal darauf beworben, die EM ausrichten zu dürfen. Doch für viele spricht die schwierige politische Situation in dem Land dagegen, dort ein so großes Sportereignis stattfinden zu lassen: Präsident Erdoğan hat in den vergangenen Jahren seine Macht in der Türkei immer weiter ausgebaut und einige Menschenrechte eingeschränkt: Viele Regierungsgegner sitzen beispielsweise im Gefängnis und die Presse kann nicht mehr frei berichten. Außerdem steckt die Türkei in einer schweren Wirtschaftskrise. Und es kostet ziemlich viel Geld, eine Fußball-Europameisterschaft auszurichten. Präsident Erdoğan hat die Entscheidung übrigens an einem Fernseher in Berlin verfolgt. Denn er ist gerade zu Besuch in Deutschland.