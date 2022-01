Statt des alten Worts "blümerant", was kaum noch jemand benutzt, kann man auch "flau" oder "unwohl" sagen. Das Wort leitet sich aus dem Französischen ab: "bleu mourant" heißt so viel wie "sterbendes blau". Angeblich sieht man diese Farbe, wenn man in Ohnmacht fällt, also bewusstlos wird. Manche glauben aber auch, dass das Wort daher kommt: Wenn man in Ohnmacht fällt, hat man eine blaue Gesichtsfarbe. Jedenfalls wurde den feinen Damen im 17. Jahrhundert häufig ganz blümerant, wenn sie in ihre engen Klamotten eingeschnürt wurden. Heute tragen Frauen zwar immernoch manchmal enge Sachen, aber wenn sie davon ohnmächtig werden, haben sie echt was falsch gemacht.