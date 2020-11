Von 1933 bis 1945 waren die Nazis unter Adolf Hitler an der Macht.

Quelle: ap

Beide lebten in der Zeit, als Nationalsozialisten – kurz Nazis – in Deutschland an der Macht waren. Das ist mehr als 75 Jahre her. In dieser Zeit sind viele schlimme Dinge passiert: zum Beispiel wurden Menschen, die eine andere Meinung oder eine bestimmte Religion, das Judentum, hatten auf grausame Weise verfolgt – oder sogar getötet. Niemand durfte etwas gegen die Nazis oder ihren brutalen Herrscher Adolf Hitler sagen.