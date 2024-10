Fünf in Mathe + Sechs in Deutsch = Versetzung gefährdet. Klare Sache, oder? Wer zu schlechte Noten im Zeugnis stehen hat, muss die Klasse wiederholen. So lautet die Regel in Deutschland (und vielen anderen Ländern). In Italien gibt's jetzt ein neues Gesetz: Wer sich in der Schule danebenbenimmt, soll dort in Zukunft eine schlechte Verhaltensnote bekommen - und damit sogar durchfallen können!