logo!: Mehr verkausoffene Sonntage?

Am Sonntag eine Runde Shoppen gehen, wenn man so richtig schön Zeit hat - findet ihr das gut oder sind euch verkaufsoffene Sonntage total egal? Das könnt ihr uns unten in die Kommentare schreiben! Wer verkaufsoffene Sonntage auf jeden Fall eine gute Idee findet, ist der Handelsverband. Der Handelsverband vertritt den sogenannten Einzelhandel - also Geschäfte, die Schuhe, Kleidung und alles mögliche andere an Kundinnen und Kunden verkaufen.