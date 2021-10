Sieht aus wie ein Computerspiel, doch tatsächlich fährt diese Frau gerade einen Mietwagen - per Fernsteuerung - zum Kunden.

Quelle: ZDF

Statt selbst zum Mietauto zu gehen, soll in Zukunft das Auto einfach zu uns kommen, ääh fahren. Dafür wird es per Fernsteuerung aus einem Büro zu uns gelenkt. Auch bei dieser Idee sitzt also niemand hinter dem Steuer.



Noch ist die Technik in der Testphase - doch bald sollen tatsächlich die ferngesteuerten Mietautos durch Hamburg fahren. Da stellt sich nur die Frage, was mehr Spaß macht: Das Auto selbst fahren oder es per Fernsteuerung lenken?