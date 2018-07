Vor mehr als einer Woche war in Thailand eine Jugendfußballmannschaft in einer Höhle eingeschlossen worden. Die Jugendlichen im Alter von elf bis 16 Jahren waren am 23. Juni gemeinsam mit ihrem 25-jährigen Fußballtrainer in eine Höhle in Chiang Rai in Thailand gestiegen. Als es plötzlich anfing zu regnen, wurden die Ausgänge der Höhle überschwemmt und sie kamen nicht mehr nach draußen. Danach begann eine komplizierte Suche bis die zwölf Jungen mit ihrem Trainer am Montagabend von Helfern entdeckt wurden.