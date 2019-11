Auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Kitas, Schulen und medizinischen Einrichtungen müssen in Zukunft nachweisen, dass sie gegen Masern geimpft sind oder die Krankheit bereits hatten. Das gleiche gilt für alle, die in Gemeinschaftsunterkünften leben oder arbeiten, also zum Beispiel in Asylbewerberheimen und Flüchtlingsunterkünften, aber auch in Ferienlagern.