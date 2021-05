Der Jetstream macht gerade etwas ungewöhnliches: Normalerweise ist er im Mai viel nämlich viel weiter im Norden. Doch zurzeit ist er sehr nah und verläuft so, dass wir auf der kalten Seite des Jetstreams liegen. Also in einem Tiefdruckgebiet. Auf dem Foto ist es als "T" dargestellt. Erst wenn ein Hoch das Tief ablöst, wird das Wetter wieder besser.