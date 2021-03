Die Ergebnisse der Schnelltests sind nicht so zuverlässig, wie die aus dem Labor. Zu Beginn einer Corona-Infektion erkennt der Test die Krankheit nämlich vielleicht noch nicht, weil sich noch nicht so viele Viren ausgebreitet haben. Ein Antigen-Schnelltest kann also nicht sicher ausschließen, dass jemand sich angesteckt hat. Es ist aber zumindest unwahrscheinlich, dass die oder der Getestete am Tag des Tests andere ansteckt, wenn keine Coronaviren nachgewiesen wurden. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es allerdings nicht: Negativ Getestete sollten sich also auf jeden Fall trotzdem an Abstands- und Hygieneregeln halten.