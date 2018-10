Backwaren werden aus Getreide hergestellt, zum Beispiel aus Weizen. Wenn es zu viele Backwaren gibt bedeutet das auch: Es wird viel Getreide umsonst auf den Feldern angebaut. Das ist auch für die Umwelt ein Problem, denn in der Landwirtschaft werden viele Dünge- und Spritzmittel verwendet. Darunter leidet zum Beispiel die Wasserqualität in Flüssen und Seen.



Experten von WWF meinen: Übriggebliebenes sollte am nächsten Tag zu einem günstigeren Preis verkauft werden. Und: Bäckereien sollten insgesamt weniger anbieten. Klar: Kunden müssten sich dann darauf einstellen, dass nicht immer alles vorrätig ist. Eine Möglichkeit: telefonisch reservieren, damit das Lieblingsbrot zurückgelegt wird und auch abends noch abgeholt werden kann.