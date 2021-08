Wenn eure Eltern also eine bestimmte Versicherung haben, kann sie eure Schäden ersetzen, also bezahlen. Zum Beispiel könnte sie die Rechnung - oder zumindest einen Teil - für den Lackschaden bezahlen, der durch euren Fahrradlenker an dem Auto eures Nachbarn passiert ist. Das kann nämlich ziemlich schnell ganz schön teuer werden. Eine Versicherung gibt also im Notfall Sicherheit.