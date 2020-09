Viele Menschen, bei denen das Klopapier alle ist, nehmen jetzt stattdessen Feuchttücher, Küchentücher, Taschentücher, Zeitungspapier oder sogar zerschnittene alte T-Shirts. Doch im Gegensatz zum Klopapier sind Taschentücher und Co. viel reißfester - sie lösen sich fast gar nicht im Wasser auf. Und das ist ein riesiges Problem - denn Taschentücher und Co. lassen sich zwar runterspülen, aber sie sorgen für große Probleme in der Kanalisation. Denn wenn zuviele davon im Abwasser sind, verstopfen sie die Pumpwerke, die das Wasser zur Kläranlage weiterpumpen sollen. Und wenn diese Pumpwerke verstopfen, ist es nicht nur aufwändig und teuer, sie wieder in Ordnung zu bringen - im schlimmsten Fall staut sich das Abwasser zurück und kommt bei uns aus den Waschbecken und Toiletten wieder raus. Keine schöne Vorstellung, oder?