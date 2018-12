Wie wäre es, wenn alle Menschen in der Europäischen Union ein gemeinsames Regelbuch, also eine Verfassung, hätten? Den Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten gefiel die Idee so gut, dass sie jahrelang an solch einer Verfassung arbeiteten. Am 29. Oktober 2004 trafen sich die Staats- und Regierungschefs in Rom und setzten ihre Unterschrift unter diese Verfassung.