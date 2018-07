Weil viele Instagramer deshalb verunsichert sind, schreiben sie jetzt einfach bei allem, was sie posten, dass es Werbung sei - auch wenn es gar keine Werbung ist. Doch das ist natürlich auch verwirrend. Denn so können diejenigen, die sich die Posts ansehen, ja auch nicht mehr erkennen, was wirklich Werbung ist und was nicht. Zwar gibt es Regeln dafür, wann man bei Instagram einen Post als Werbung bezeichnen muss, doch einige Experten meinen, dass diese Regeln nicht klar genug sind. Sie fordern, dass sich daran etwas ändern muss.