ZDFtivi | logo! - Wie finden französische Schüler das Handyverbot?

In Frankreich geht die Schule wieder los und zwar mit einer neuen Regel: Ab sofort gibt es an Schulen in Frankreich ein Handyverbot! Stellt sich die Frage: Wie finden die Schülerinnen und Schüler das? Wir haben uns in Paris umgehört.