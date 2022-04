Vor mehr als 100 Jahren gab es in Brasilien Sklavenhandel, wie in vielen anderen Ländern auch. Menschen wurden aus afrikanischen Ländern verschleppt, um in Brasilien zu arbeiten. Ein großer Teil der Brasilianer und Brasilianerinnen heute stammt also aus Afrika. Das Problem: Sie werden oft nicht genauso behandelt wie weiße Brasilianer und Brasilianerinnen. Sie haben zum Beispiel schlechtere Jobs und leben in Armenvierteln.