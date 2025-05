logo!: An dieser Schule in Island gibts einen Hund!

13.05.2025 | 16:39

Wie fändet ihr das, wenn es in eurer Klasse einen Hund gäbe? An einer Schule in dem Land Island ist das tatsächlich so! Dort ist die Hündin "Orka" mehrmals die Woche zu Besuch!