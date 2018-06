ZDFtivi | logo! - Was lief im Fall Amri schief?

Der Polizei war schon vor dem Anschlag im Dezember 2016 in Berlin bekannt, dass Anis Amri gefährlich ist. Trotzdem konnte der Anschlag nicht verhindert werden. logo! fasst für euch nochmal zusammen, was herausgefunden wurde und was da schief gelaufen ist.