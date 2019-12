Leben in einem Haus Menschen, die nicht geimpft sind, sollen sie eine rote Fahne ans Haus hängen. So erkennen die Helfer, wo noch Menschen geimpft werden müssen. Spätestens am Samstag sollen so gut wie alle in Samoa gegen Masern geimpft sein - zu Beginn der Aktion am Donnerstag waren das gerade Mal etwas mehr als die Hälfte der Einwohner. Die Regierung in Samoa hofft, dass sich dann dort so gut wie niemand mehr mit den Masern ansteckt.