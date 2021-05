In vielen Ländern herrscht Armut, so zum Beispiel in Eritrea, Jordanien oder dem Libanon. Für viele Menschen reicht das Geld, das sie in der Heimat verdienen, kaum zum Überleben. Oder sie finden gar keinen Job. Das Geld reicht dann kaum für die Miete und für Lebensmittel. Sie haben dort keine Perspektive. In Europa hoffen deshalb viele Menschen auf bessere Jobs - manchmal auch, damit sie ihrer Familie, die in der Heimat zurückbleibt, Geld schicken können.