Chancengleichheit in der Schule bedeutet, dass alle Kinder die gleichen Möglichkeiten haben, etwas zu lernen - egal in welcher Familie sie aufwachsen. Die Eltern einiger Kinder sind zum Beispiel nicht in Deutschland geboren. Sie sprechen vielleicht nicht so gut Deutsch und können ihren Kindern deshalb nicht so gut bei den Hausaufgaben helfen. Die Kinder kommen in der Schule dann vielleicht nicht so gut mit wie andere. Sie haben schlechtere Chancen, gute Noten zu schreiben.



Manche Kinder brauchen Nachhilfestunden, um in der Schule gut mitzukommen. Aber nicht alle Eltern können sich Nachhilfe für ihre Kinder leisten. Kinder aus ärmeren Familien haben dann auch schlechtere Chancen in der Schule.