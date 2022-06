Dass ihr als Kinder immer größer und schwerer werdet, ist ja normal und gut so! Doch vielleicht habt ihr bei euch selbst bemerkt, dass ihr neuerdings nicht nur in die Höhe wachst, sondern auch in die Breite ... ;-) So geht es zumindest jedem sechsten Kind in Deutschland! Bei den 10- bis 12-Jährigen ist seit der Corona-Pandemie sogar jedes dritte Kind dicker geworden.