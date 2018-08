Es gibt aber ein paar Tricks, mit denen man sie vom Kuchen fern halten kann. Zum Beispiel kann ein feiner Regen aus der Sprühflasche den Wespen signalisieren: Ab nach Hause, es regnet! Die Tiere aber auf keinen Fall direkt ansprühen. Außerdem können spezielle Gerüche helfen. Einfach Räucherstäbchen, Duftlampen oder -kerzen, die zum Beispiel nach Zitrone oder Nelken riechen, aufstellen. Diese Düfte mögen Wespen nämlich überhaupt nicht. Es gibt auch Sprays, die man auf den Tisch versprühen kann und so Wespen abhalten. Was gar nicht geht sind sogenannte Wespenfallen – also mit Saft gefüllte Behälter. Die Wespen ertrinken darin qualvoll. Denn auch wenn sie manchmal nervig sind, Wespen sind sehr nützlich für uns.