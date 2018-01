Die Sprungschanze in Oberstdorf Quelle: imago

Wie der Name schon verrät, findet die Vierschanzentournee jedes Jahr auf vier Skisprungschanzen statt: Die größte Schanze (137 Meter) steht in Oberstdorf in Deutschland. Auch die zweite Schanze ist in Deutschland, in Garmisch-Partenkirchen. Dort findet am 1. Januar das sogenannte Neujahrsspringen statt. Die übrigen beiden Schanzen sind in Österreich und zwar in Innsbruck und Bischofshofen.