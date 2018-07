Im letzten Viertelfinalspiel am Samstagabend war der Gastgeber an der Reihe. Russland trat gegen das Team aus Kroatien an. Doch aus dem russischen WM-Märchen wird nichts: In einem packenden Elfmeterkrimi verlor die russische Mannschaft mit 3:4 gegen starke Kroaten. 120 Minuten lang hatten sich beide Teams eine spannende Partie geliefert. Als es nach Verlängerung 2:2 stand, folgte die Entscheidung im Elfmeterschießen. Den entscheidenden Treffer machte der frühere Schalker Ivan Rakitić. Zum zweiten Mal in seiner Geschichte steht Kroatien damit nun im Halbfinale einer Fußball-WM, wo das Team am Mittwoch auf England trifft.