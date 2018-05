Virginias Frage und die Antwort des Redakteurs Francis P. Church erschienen zwar nur auf Seite 6 der damaligen Zeitung New York Sun, aber es war der Artikel, der den Menschen damals am meisten gefiel. So sehr, dass er seit fast 120 Jahren jedes Jahr wieder in vielen Zeitungen auf der ganzen Welt abgedruckt wird. Denn immer wieder fragen sich Kinder: Gibt es den Weihnachtsmann wirklich?